Алёна Бронникова Ремонтом Красавинского моста в Перми займётся московская компания Стоимость контракта составила 5,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Красавинский мост

ФКУ Упрдор «Прикамье»

В Перми подвели итоги конкурса на право капитального ремонта Красавинского моста 1087+813 км (правый) на участке дороги Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь. Начальная цена контракта в ходе торгов не изменилась и составила 5,69 млрд руб.

На сайте госзакупок указано, что участие в конкурсе приняли две компании. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», победителем признано московское ООО «Евротрансстрой». Компания занимается эксплуатацией автодорог и автомагистралей. Выручка за прошлый год составила 13 млрд руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», ремонт затронет направление из Кировского района. На участке запланирована реконструкция пролётных строений и опор, демонтаж мостового полотна, швов и опорных строений. К работам планируется приступить в июне 2025 года, срок завершения ремонта — октябрь 2027-го.

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