Алина Наумова На ремонт Красавинского моста в Перми выделили 5,69 млрд рублей Работы должны начаться в июне Поделиться Твитнуть

Красавинский мост

domofoto.ru

На сайте госзакупок объявлен конкурс на поиск подрядчика для проведения капитального ремонта Красавинского моста, на участке дороги Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь.

Из документов следует, что ремонт затронет направление из Кировского района. На участке запланирована реконструкция нынешних пролётных строений и опор, демонтаж мостового полотна, швов и опорных строений. Количество полос на участке не изменится.





На время работ подрядчик обязан установить информационные щиты на жёлтом фоне, а также установить временные дорожные знаки и нанести разметку.





Начальная стоимость контракта составляет 5,69 млрд руб., источник финансирования – государственный бюджет. Начало ремонтных работ запланировано на июнь 2025 года, окончание – на октябрь 2027-го. Победителя определят 26 мая 2025 года.





Ранее также сообщалось , что в Перми на несколько дней ограничат движение по Коммунальному мосту. Движение будет ограничено от ул. Борцов Революции до с 0:00 8 мая до 5:00 9 мая и с 5:00 10 мая до 6:00 12 мая.

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