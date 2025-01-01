Алёна Бронникова В мае на несколько дней ограничат движение по Коммунальному мосту в Перми Подрядчик отремонтирует покрытие Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми на несколько дней ограничат движение по Коммунальному мосту. Как сообщает администрация города, это необходимо для выполнения ремонта дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств.

«Движение транспорта на ремонтируемом участке будет временно ограничено, оно будет осуществляться по двум полосам — в каждом направлении с частичным перекрытием полосы на участке ремонта», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение будет ограничено по мосту от ул. Борцов Революции до ул. Окулова в течение трёх периодов. Первые корректировки вводятся с 5:00 2 мая до 6:00 5 мая, затем — с 0:00 8 мая до 5:00 9 мая и с 5:00 10 мая до 6:00 12 мая.

Подрядная организация «Стройград Плюс» за счёт собственных средств должна отремонтировать ливнеприёмные колодцы и люки и устранить выявленные рядом с ними дефекты асфальтобетонного покрытия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.