И.о. главы Лысьвенского округа стал Александр Пермяков Депутаты приняли отставку Никиты Федосеева Поделиться Твитнуть

Фото: страница Александра Пермякова ВКонтакте, vk.com/aleksvperm

Депутаты думы Лысьвенского муниципального округа приняли отставку главы муниципалитета Никиты Федосеева. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Его полномочия будут прекращены с 1 июня 2025 года. На время конкурсных процедур исполнять обязанности руководителя Лысьвенского округа будет заместитель главы округа по экономическим вопросам Александр Пермяков.

Напомним, глава Лысьвенского округа Никита Федосеев, возглавлявший муниципалитет с 2022 года, подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Его заявление депутаты местной думы рассмотрели на заседании сегодня, 29 мая.

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