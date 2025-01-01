И.о. главы Лысьвенского округа стал Александр Пермяков
Депутаты приняли отставку Никиты Федосеева
Депутаты думы Лысьвенского муниципального округа приняли отставку главы муниципалитета Никиты Федосеева. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Его полномочия будут прекращены с 1 июня 2025 года. На время конкурсных процедур исполнять обязанности руководителя Лысьвенского округа будет заместитель главы округа по экономическим вопросам Александр Пермяков.
Напомним, глава Лысьвенского округа Никита Федосеев, возглавлявший муниципалитет с 2022 года, подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Его заявление депутаты местной думы рассмотрели на заседании сегодня, 29 мая.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.