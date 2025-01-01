Глава Лысьвенского округа Пермского края подал заявление о прекращении полномочий Отставку Никиты Федосеева могут принять уже сегодня Поделиться Твитнуть

Никита Федосеев

lysva.ru

Никита Федосеев, глава Лысьвенского муниципального округа, подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Его заявление депутаты местной думы могут рассмотреть на заседании уже сегодня, 29 мая. В случае положительного решения полномочия главы муниципалитета завершатся 1 июня 2025 года.

Никита Федосеев возглавляет Лысьвенский муниципальный округ с 2022 года. Как сообщает краевая газета «Звезда», на его должность может претендовать нынешний заместитель главы, бывший гендиректор и один из учредителей ООО «РУ7» Александр Пермяков.

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