Депутат Госдумы от Пермского края стал вице-президентом Российской автомобильной федерации Антон Немкин будет курировать законодательное регулирование автоспорта Поделиться Твитнуть

Антон Немкин

broadcasting.ru

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике Антон Немкин назначен на пост вице-президента Российской автомобильной федерации (РАФ). Соответствующее решение инициировал президент РАФ Борис Ротенберг на заседании Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В новой должности Немкин будет курировать ключевые направления, связанные с совершенствованием законодательства в сфере автоспорта и регулированием ввоза гоночных автомобилей в Россию. Этим он будет заниматься параллельно с работой депутата Госдумы и федерального координатора партийного проекта «Цифровая Россия». Особое внимание будет уделено вопросам таможенного оформления гоночных автомобилей, налогообложения и формирования прочной правовой рамки регулирования автоспорта в России.

«Моя задача как вице-президента РАФ — способствовать формированию благоприятных условий развития автоспорта в России, упрощению таможенного регулирования гоночных автомобилей и выстраиванию эффективного диалога между государством, федерациями и спортивным сообществом», — пояснил Немкин.

В 2017 и 2018 годах Антон Немкин выступал в российских автогонках серии Mitjet 2L. Он основал гоночную команду Motor Sharks. С 2019 года Немкин — участник Российской серии кольцевых гонок и любительских соревнований. В 2022 году он завоевал Кубок РАФ в классе GT4.

Отметим, по итогам 2021 года Немкин стал самым обеспеченным депутатом Госдумы от Пермского края. Он задекларировал годовой доход в 229 млн руб. Жена депутата за это время заработала 106,8 тыс. руб.

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