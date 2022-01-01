Cамым богатым депутатом Госдумы от Прикамья стал Антон Немкин В прошлом году он заработал 229 млн рублей Поделиться Твитнуть

Антон Немкин

broadcasting.ru

Депутаты Госдумы обнародовали данные о своих доходах за 2021 год. Информация опубликована на сайта парламента.





По итогам прошлого года самым обеспеченным депутатом от Пермского края стал Антон Немкин («Единая Россия»). Он задекларировал годовой доход в размере 229 млн руб. Жена депутата за прошлый год заработала 106,8 тыс. руб.





На втором месте по уровню доходов среди депутатов от Прикамья — Роман Водянов («Единая Россия»). Он указал доход в размере 48,3 млн руб. Его жена в прошлом году заработала 19,1 млн руб.





Игорь Шубин («Единая Россия») задекларировал доход в размере 6 млн руб. Доход его жены составил 279,3 тыс. руб.





Дмитрий Скриванов («Единая Россия») в 2021 году заработал 5,9 млн руб.





Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») — 3,8 млн руб., Ирина Ивенских («Единая Россия») — 3,5 млн руб, Мария Дробот (КПРФ) — 3,1 млн руб.

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