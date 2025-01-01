В Пермском крае главой Кунгурского округа стал Сергей Толчин Его кандидатуру поддержало большинство депутатов местной думы Поделиться Твитнуть

На заседании думы Кунгурского муниципального округа депутаты единогласно поддержали кандидатуру заместителя главы администрации по развитию территорий Сергея Толчина. Он будет руководить территорией округа.

По данным телеграм-канала «На местах», к исполнению обязанностей в статусе главы он приступит 30 мая.

Как ранее писал «Новый компаньон», в середине мая в Кунгуре состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору главы округа. По итогам заседания были выбраны два кандидата: и.о. главы округа Сергей Толчин и заместитель начальника управления внутренней политики администрации Олег Штро.

Приём документов от желающих занять должность руководителя Кунгура завершился в начале мая. Кроме Сергея Толчина и Олега Штро, свои документы подал заместитель директора кунгурского ООО «Ювента» Виталий Елфимов.

Должность главы Кунгурского округа освободилась после добровольной отставки Вадима Лысанова, занимавшего этот пост с 2020 года. Это произошло на фоне требования прокуратуры о его уходе с должности в связи с утратой доверия из-за обнаруженного конфликта интересов.

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