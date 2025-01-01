В Пермском крае главой Кунгурского округа стал Сергей Толчин

Его кандидатуру поддержало большинство депутатов местной думы

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Сергей Толчин

Фото: телеграм-канал "На местах"

На заседании думы Кунгурского муниципального округа депутаты единогласно поддержали кандидатуру заместителя главы администрации по развитию территорий Сергея Толчина. Он будет руководить территорией округа.

По данным телеграм-канала «На местах», к исполнению обязанностей в статусе главы он приступит 30 мая.

Как ранее писал «Новый компаньон», в середине мая в Кунгуре состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору главы округа. По итогам заседания были выбраны два кандидата: и.о. главы округа Сергей Толчин и заместитель начальника управления внутренней политики администрации Олег Штро.

Приём документов от желающих занять должность руководителя Кунгура завершился в начале мая. Кроме Сергея Толчина и Олега Штро, свои документы подал заместитель директора кунгурского ООО «Ювента» Виталий Елфимов. 

Должность главы Кунгурского округа освободилась после добровольной отставки Вадима Лысанова, занимавшего этот пост с 2020 года. Это произошло на фоне требования прокуратуры о его уходе с должности в связи с утратой доверия из-за обнаруженного конфликта интересов.

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