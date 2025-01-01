В Прикамье за пост главы Кунгура будут бороться Сергей Толчин и Олег Штро Руководителя муниципалитета изберут в конце мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору главы Кунгурского муниципального округа. На этот пост будут претендовать два кандидата: и.о. главы округа Сергей Толчин и заместитель начальника управления внутренней политики администрации Олег Штро.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», главу должны избрать 29 мая.

Напомним, в начале мая завершился приём документов от желающих занять должность руководителя Кунгура. Кроме Сергея Толчина и Олега Штро, свои документы подал заместитель директора кунгурского ООО «Ювента» Виталий Елфимов.

Должность главы Кунгурского округа освободилась после добровольной отставки Вадима Лысанова, занимавшего этот пост с 2020 года. Это произошло на фоне требования прокуратуры о его уходе с должности в связи с утратой доверия из-за обнаруженного конфликта интересов (при этом депутаты не поддержали требование прокурора).

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