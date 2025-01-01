Стали известны все претенденты на пост руководителя Кунгурского округа Прикамья Кандидаты презентуют свои стратегии развития 15 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Шестого мая закончился приём документов от желающих занять должность руководителя Кунгура. По информации газеты «Звезда», документы для участия в состязании подали временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Толчин, заместитель руководителя управления внутренней политики и общественной безопасности окружной администрации Олег Штро и заместитель директора кунгурского ООО «Ювента» Виталий Елфимов.

Конкурс, в рамках которого кандидаты презентуют свои стратегии развития, запланирован на 15 мая.

Стоит отметить, что должность главы Кунгурского округа освободилась после добровольной отставки Вадима Лысанова, занимавшего этот пост с 2020 года. Этому предшествовало требование прокуратуры о его уходе с должности в связи с утратой доверия из-за обнаруженного конфликта интересов, однако депутаты не поддержали требование прокурора.

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