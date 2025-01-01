В Перми похоронят убитых на СВО активистов ветеранского движения С Олегом Федотовым и Сергеем Шуткиным простятся в конце этой недели Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В столице Прикамья 30 и 31 мая похоронят погибших во время спецоперации участников ветеранского движения Олега Федотова и Сергея Шуткина. Ранее стало известно, что 20 мая останки Олега Федотова опознали по ДНК в Ростове-на-Дону. Об этом рассказали в группе «Сила в братстве-59» в соцсетях.

Олег Федотов был ветераном-пограничником, одним из самых активных членов «Союза пограничников Прикамья». Прощание с ним состоится 30 мая в большом прощальном зале по ул. Старцева, 61, корп. 1. Начало церемонии — в 11:00. Отпевание пройдëт в церкви иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (ул. Марии Загуменных, 59а) в 12:30.

Сергей Шуткин — первый председатель организации «Ассоциация ветеранов СВО». Он погиб под Курском во время своего второго контракта. Прощание с военнослужащим пройдёт 31 мая в УДС «Молот» в 11:00. Отпевание запланировано в церкви Успенья Пресвятой Богородицы (ул. Парковая, 18) на Егошихинском кладбище в 13:00.

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