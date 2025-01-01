В мэрии Перми прокомментировали ситуацию с кондиционерами в автобусах
Ранее пермяки массово жаловались на духоту в транспорте
В пресс-службе мэрии Перми отреагировали на жалобы пермяков на неработающие кондиционеры в общественном транспорте, отвечая на запрос, направленный «Новым компаньоном».
Так, в департаменте транспорта пояснили, что на маршрутах №40 и №47 на сегодняшний день работает подвижной состав, где наличие кондиционера не предусматривалось заводом-изготовителем.
«Перевозчик в настоящее время получает новую технику. С 1 июня на маршрут выйдут новые автобусы с климатической установкой и системой дистанционного контроля температуры», — сообщили в департаменте.
Напомним, ранее в пермских соцсетях стали появляться публикации с жалобами на невыносимую жару в городских автобусах. Пассажиры рассказывают, что кондиционеры не работают, а открытые форточки не помогают. Например, один из пассажиров обратил внимание на проблему в автобусе маршрута № 50: «В 50 автобусе не включают кондиционеры, открыты все окна».
В комментариях к посту пермяки сообщили, что с этим пришлось столкнуться и в других автобусах: маршрутов № 1, 6, 11, 16 и 36.
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