В мэрии Перми прокомментировали ситуацию с кондиционерами в автобусах Ранее пермяки массово жаловались на духоту в транспорте Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В пресс-службе мэрии Перми отреагировали на жалобы пермяков на неработающие кондиционеры в общественном транспорте, отвечая на запрос, направленный «Новым компаньоном».

Так, в департаменте транспорта пояснили, что на маршрутах №40 и №47 на сегодняшний день работает подвижной состав, где наличие кондиционера не предусматривалось заводом-изготовителем.

«Перевозчик в настоящее время получает новую технику. С 1 июня на маршрут выйдут новые автобусы с климатической установкой и системой дистанционного контроля температуры», — сообщили в департаменте.

Напомним, ранее в пермских соцсетях стали появляться публикации с жалобами на невыносимую жару в городских автобусах. Пассажиры рассказывают, что кондиционеры не работают, а открытые форточки не помогают. Например, один из пассажиров обратил внимание на проблему в автобусе маршрута № 50: «В 50 автобусе не включают кондиционеры, открыты все окна».

В комментариях к посту пермяки сообщили, что с этим пришлось столкнуться и в других автобусах: маршрутов № 1, 6, 11, 16 и 36.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.