Алёна Бронникова Пермяки пожаловались на отсутствие кондиционеров в автобусах Мэрия организовала проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермских соцсетях стали появляться публикации с жалобами на невыносимую жару в городских автобусах. Пассажиры рассказывают, что кондиционеры не работают, а открытые форточки не помогают.

Так, в telegram-канале «ЧП Пермь» подписчик пожаловался на проблему в автобусе маршрута № 50: «В 50 автобусе не включают кондиционеры, открыты все окна». В комментариях к посту пермяки сообщили, что с этим пришлось столкнуться и в других автобусах: маршрутов № 1, 6, 11, 16 и 36.

Очевидцы рассказали изданию Properm.ru, что за дни жары в Перми не встретили ни одного автобуса с кондиционером на разных маршрутах. На просьбу одной из читательниц включить кондиционер водитель автобуса № 47 заявил, что системы охлаждения в салоне нет, и предложил довольствоваться открытыми окнами. Кондиционеры не работают также на маршрутах № 20, 64 и 67.

«Новый компаньон» направил запрос в администрацию Перми. На момент публикации ответ не был получен.

Накануне в мэрии сообщили, что в Перми контролёры начали проверку работы кондиционеров в общественном транспорте. Климатические установки должны включаться при температуре выше +20 градусов. По данным ГИС-центра ПГНИУ, вчера максимальная температура в краевой столице наблюдалась на уровне 27,3°.

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