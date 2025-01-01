Алёна Бронникова
Пермяки пожаловались на отсутствие кондиционеров в автобусах
Мэрия организовала проверку
В пермских соцсетях стали появляться публикации с жалобами на невыносимую жару в городских автобусах. Пассажиры рассказывают, что кондиционеры не работают, а открытые форточки не помогают.
Так, в telegram-канале «ЧП Пермь» подписчик пожаловался на проблему в автобусе маршрута № 50: «В 50 автобусе не включают кондиционеры, открыты все окна». В комментариях к посту пермяки сообщили, что с этим пришлось столкнуться и в других автобусах: маршрутов № 1, 6, 11, 16 и 36.
Очевидцы рассказали изданию Properm.ru, что за дни жары в Перми не встретили ни одного автобуса с кондиционером на разных маршрутах. На просьбу одной из читательниц включить кондиционер водитель автобуса № 47 заявил, что системы охлаждения в салоне нет, и предложил довольствоваться открытыми окнами. Кондиционеры не работают также на маршрутах № 20, 64 и 67.
«Новый компаньон» направил запрос в администрацию Перми. На момент публикации ответ не был получен.
Накануне в мэрии сообщили, что в Перми контролёры начали проверку работы кондиционеров в общественном транспорте. Климатические установки должны включаться при температуре выше +20 градусов. По данным ГИС-центра ПГНИУ, вчера максимальная температура в краевой столице наблюдалась на уровне 27,3°.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.