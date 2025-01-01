В Перми контролёры проверяют работу кондиционеров в общественном транспорте Климатические установки должны включаться при температуре выше +20 градусов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В пермском общественном транспорте контролёры начали проверять работу кондиционеров, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

В городском департаменте транспорта рассказали, что климатические установки в автобусах должны включаться при температуре выше +20 градусов. Температуру в салоне, а также скорость потока воздуха фиксируют специальные приборы. При выявлении нарушений в работе кондиционеров перевозчику назначается штраф.

В ведомстве отметили также, что о необходимости провести обслуживание кондиционеров к наступлению тепла перевозчикам напомнили заранее, а проверки климатических установок в летнее время проходят ежегодно.

Сообщается также, что с текущего года на автобусных маршрутах №42, 43 и 71 функционирует удалённый контроль работы климатических установок. Возле воздуховода кондиционера устанавливаются датчики, которые передают данные в МКУ «Гортранс». С 1 июня, когда по ряду маршрутов начнут действовать новые условия контрактов, количество автобусов с такой системой увеличится и постепенно распространится на все маршруты Перми.





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