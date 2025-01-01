Алёна Бронникова В Минздраве Пермского края рассказали о выездных Днях донора в июне Они пройдут в восьми округах Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Пермская краевая станция переливания крови (ПКСПК) в июне проведёт выездные донорские акции в восьми округах Прикамья. Жителей приглашают принять участие. Об этом рассказали в минздраве региона.

«Донорскую кровь используют при хирургических операциях, лечении тяжёлых заболеваний, авариях и катастрофах. Донорство крови позволяет спасти жизни и улучшить здоровье многих пациентов Пермского края. В следующем месяце выездная бригада ПКСПК посетит Пермь, Чайковский, Верещагино, Чусовой, Берёзовку, Елово, Горнозаводск и Чернушку», — сообщили в ведомстве.

Донором может стать любой здоровый человек от 18 лет, у которого отсутствуют противопоказания, а вес превышает 50 кг. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, а женщины — не более четырёх, с промежутком не менее 60 дней. Чтобы принять участие в акции, с собой нужно взять паспорт и знать номер СНИЛС. Донор должен иметь гражданство РФ или проживать в стране на законных основаниях не менее года.

После донации выдаётся справка, разрешающая отдых в течение двух дней с сохранением среднего заработка, и денежная компенсация на питание в размере 997 руб.

Сдавать кровь натощак не нужно, накануне и в день сдачи запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копчёную еду, колбасные, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи и финики, авокадо, свёклу и бананы. Рекомендуется пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду. Из еды: хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты. Алкоголь нельзя употреблять за 48 часов до визита в учреждение службы крови, лекарства с анальгетиками и аспирином — за 72 часа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.