На севере Прикамья в Березниках установят памятник погибшим участникам СВО
На него потратят 25 миллионов рублей
На заседании Березниковской городской думы депутаты решили выделить дополнительные деньги на снаряжение и технику для нужд СВО в размере 910 тыс. руб. Также власти потратят 25 млн рублей на установку памятника погибшим участникам российской спецоперации на территории Украины.
Как сообщает телеграм-канал «На местах», монумент будет посвящён жителям Березниковского округа, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО.
Отметим, памятники участникам спецоперации в последние годы устанавливаются по всей стране. В Перми их уже несколько. Один из последних был установлен в конце февраля этого года на ул.Сибирской напротив парка им.Горького. О том, как проходило открытие этого памятника, и что говорили участники, можно прочитать в материале «Нового компаньона».
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