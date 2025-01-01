На севере Прикамья в Березниках установят памятник погибшим участникам СВО На него потратят 25 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

На заседании Березниковской городской думы депутаты решили выделить дополнительные деньги на снаряжение и технику для нужд СВО в размере 910 тыс. руб. Также власти потратят 25 млн рублей на установку памятника погибшим участникам российской спецоперации на территории Украины.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», монумент будет посвящён жителям Березниковского округа, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО.

Отметим, памятники участникам спецоперации в последние годы устанавливаются по всей стране. В Перми их уже несколько. Один из последних был установлен в конце февраля этого года на ул.Сибирской напротив парка им.Горького. О том, как проходило открытие этого памятника, и что говорили участники, можно прочитать в материале «Нового компаньона».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.