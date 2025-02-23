«Здесь мы сможем нашим детям объяснить, что произошло» В Перми у «Дома чекистов» открыли памятник участникам СВО Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми на ул. Сибирской в сквере у «Дома чекистов» торжественного открыли памятник, посвящённый прикамцам-участникам СВО. На церемонию пришли семьи бойцов, ветераны спецоперации, Чечни и Афгана, представители молодёжных и общественных организаций. Многие люди пришли с портретами своих родных и близких, убитых в зоне боевых действий на Украине.

Открывали памятник глава Прикамья Дмитрий Махонин, мэр Перми Эдуард Соснин и главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. На церемонии также присутствовал ветеран СВО, экс-депутат краевого парламента и директор пермской школы №87 Александр Григоренко.

Дань уважения и место памяти

Как сказал в своей речи губернатор Пермского края Дмитрий Махонина, памятник открывается как «дань уважения тем, кто сражался и сражается сейчас в зоне специальной военной операции».

«Улица Сибирская уже давно стала символическим местом для всех жителей нашего города. Именно здесь расположены памятники бойцам и героям военных конфликтов. И совершенно очевидно, что памятник участникам специальной военной операции должен был появиться именно здесь. Сегодня мы с вами создаём не просто место, где расположен памятник. Мы с вами создали место памяти, где будут собираться сослуживцы, семьи участников специальной военной операции, волонтёры и неравнодушные жители города. Именно здесь мы сможем нашим детям и внукам объяснить, что произошло, и какие идеалы отстаивают каждый день наши бойцы в зоне специальной военной операции», — обращаясь к участникам, сказал мэр Перми Эдуард Соснин.

Все выступавшие также проводили параллели между сегодняшней СВО и Великой Отечественной войной. Во время открытия звучали патриотические песни, стихи, посвященные боевым действиям на Украине и памяти погибших российских военнослужащих. Событие завершилось массовым возложением цветов к памятнику.

Семьи погибших участников СВО фотографировались на фоне монумента.

Композиция из пяти фигур и знамя с ликом Христа

Памятник представляет собой композиция из пяти фигур: воина-знаменосца, оператора БПЛА, воина-освободителя с ребёнком на руках и женщина, которая олицетворяет собой жён и матерей бойцов.

Сама композиция скульптуры имеют круговой обзор. Она состоит из пяти фигур, главная из которых воин-знаменосец. Он держит в руках знамя с изображением Христа, где на полотнище написано «Мы русские, с нами Бог». При этом знаменосец стоит на возвышении, которое символизирует разрушенный Мариуполь. Слева и справа от знаменосца — оператор БПЛА и военнослужащий с ребёнком на руках. Все они стоят на фрагментах военной техники стран НАТО, уничтоженной российским войсками.

Позади мужчин, со второго фасада, размещена фигура женщины, которая олицетворяет собой жён и матерей солдат и офицеров. За её спиной — флаг с большой буквой Z и слоганом «Своих не бросаем». Также на обратной стороне памятника выгровирован текст: «СВО. Специальная военная операция. 24 февраля 2022 г.»

Монумент выполнен из классической бронзы, а внутри него стальной каркас. Общая высота композиции от плинта до верха — 7,2 м.

Средства на изготовление и установку памятника в размере 18,6 млн руб. выделили из фонда «Пермь-300». Ранее эти деньги предназначались для арт-объекта «Ракушка» у ЦУМа, но поскольку от этого объекта отказались, средства перенаправили на памятник участникам СВО.

Монумент установили по инициативе Комитета поддержки ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества» . Автором памятника стал скульптор Алексей Залазаев. Среди других известных работ скульптора — памятники доктору Гралю на улице Ленина и Воздушно-десантным войскам и их основателю Василию Маргелову на улице Сибирской, около площади Карла Маркса.

После открытия объект перейдёт на баланс городского центра охраны памятников.

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