В Пермском крае проводят в последний путь участника СВО Василия Пономарёва Он попал под частичную мобилизацию в сентябре 2022 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Косинского округа

При выполнении задач в ходе СВО погиб житель Косинского округа Василий Пономарёв. Об этом сообщили местные власти на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Василий родился 29 апреля 1990 года в д. Подъячево, а 29 сентября 2022 года его отправили на СВО по частичной мобилизации. В зоне боевых действий мужчина был командиром мотострелкового взвода мотострелковой роты отряда (штурмовой) войсковой части 75281.

Когда и при каких обстоятельствах он погиб, в администрации не уточнили.

Прощание с военнослужащим пройдёт 29 мая в его родной деревне Подъячево (ул. Нагорная, 2) с 11:00. Позже, в 14:00, состоится траурный митинг на площади СДК д. Чазево.

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