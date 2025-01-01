Прокуратура Прикамья требует 12 млн рублей за недостроенный медцентр Ведомство обратилось в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края подала иск против компании «ЭлТех Пермь», которая заключила контракт на достройку медицинского центра в Камской долине и отказалась строить объект. Об этом сообщает Properm.ru.

Контракт был подписан в мае прошлого года на 925 млн руб., и в июле подрядчик получил аванс в размере более 433 млн руб. Однако работы так и не начались, и в сентябре контракт между компанией и Роспотребнадзором был расторгнут по соглашению сторон.





Прокуратура намерена взыскать с несостоявшегося подрядчика 12 млн руб. за использование бюджетных средств: деньги были на счетах компании, которая получала с них проценты.





После подачи иска прокуратура попросила наложить арест на денежные средства ответчика, но суд отклонил это ходатайство.





Роспотребнадзор заключил контракт с новым подрядчиком, которым стало ООО «ЯнтарьСервисБалтик». Он должен достроить медицинский центр площадью 7,6 тыс. кв. м по ул. Маршала Жукова, 35. Срок окончания работ — 4 декабря 2026 года.

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