Алёна Бронникова Ещё три мигранта в Прикамье решили заключить контракты для участия в СВО С начала года было заключено более 20 контрактов Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По итогам мероприятий постановки на воинский учёт получивших гражданство РФ мигрантов в Прикамье три человека решили заключить контракты для участия в СВО. Об этом сообщает ЦВО ВСО по Пермскому гарнизону.

Мероприятия проводились 28 мая офицерами военного следственного отдела СК России и сотрудниками военной полиции Пермского гарнизона. Были проверены социально значимые места, такие как торговые центры и строительные площадки, проверены водители транспортных средств.

«В результате проведённых мероприятий установлено три иностранных гражданина, которые после разъяснения им условий ускоренного получения гражданства военнослужащим изъявили желание заключить контракты о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ для участия в Специальной военной операции», — рассказали в ведомстве.

Такая работа ведётся на постоянной основе. С начала года контракт о прохождении военной службы с Минобороны заключили более 20 иностранцев. На службу по призыву отправились 30 человек.

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