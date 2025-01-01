Алёна Бронникова Более 30 бывших мигрантов из Прикамья поступили на службу по призыву Число поставленных на воинский учёт в этом году выросло с начала весны в два раза Поделиться Твитнуть

фото предоставлено в Военном СО СКР по Пермскому гарнизону

С начала года более 30 бывших мигрантов в Прикамье поступили на военную службу по призыву. Об этом сообщает военный следственный отдел СКР по Пермскому гарнизону. Сотрудники ведомства совместно с краевым военным комиссариатом и миграционной службой региона 14 мая провели мероприятия по постановке на воинский учёт иностранцев, которые получили гражданство РФ.

«В ходе мероприятий военными следователями проверены общественные места, в том числе торговые центры, строительные площадки, а также водители транспортных средств. Были выявлены мигранты, которые доставлены в военные комиссариаты и поставлены на воинский учёт», — сообщили в ЦВО ВСО по Пермскому гарнизону.

За нарушение правил воинского учёта предусмотрена административная ответственность и наказание в виде штрафа до 30 тыс. руб., а также рассмотрение вопроса о лишении российского гражданства.

За текущий год в регионе на воинский учёт поставили уже более 600 бывших мигрантов, это в два раза больше, чем было в начале весны. С некоторыми новыми гражданами РФ заключены контракты о военной службе в рядах ВС РФ. В марте их количество составляло 15 человек.

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