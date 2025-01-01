На СВО из Пермского края отправились 15 иностранцев
На воинский учёт поставлено 300 бывших мигрантов
Офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции Пермского гарнизона 20 марта провели мероприятия по постановке на воинский учёт иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации.
При обходе торговых центров и строительных объектов следователи обнаружили четырёх иностранных граждан. Согласно информации пресс-службы военного следкома, после разъяснений им упрощённого порядка получения гражданства РФ для военнослужащих все они выразили готовность заключить контракты для прохождения службы в рядах ВС РФ и участия в СВО.
В ведомстве добавили, что в 2025 году в Пермском крае на воинский учёт встали свыше 300 бывших мигрантов, а 15 иностранцев подписали контракты о военной службе в рядах российской армии.
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