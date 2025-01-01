На СВО из Пермского края отправились 15 иностранцев На воинский учёт поставлено 300 бывших мигрантов Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции Пермского гарнизона 20 марта провели мероприятия по постановке на воинский учёт иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации.

При обходе торговых центров и строительных объектов следователи обнаружили четырёх иностранных граждан. Согласно информации пресс-службы военного следкома, после разъяснений им упрощённого порядка получения гражданства РФ для военнослужащих все они выразили готовность заключить контракты для прохождения службы в рядах ВС РФ и участия в СВО.

В ведомстве добавили, что в 2025 году в Пермском крае на воинский учёт встали свыше 300 бывших мигрантов, а 15 иностранцев подписали контракты о военной службе в рядах российской армии.

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