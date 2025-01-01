В Пермском крае простятся с участником СВО Олегом Гилёвым Он погиб в конце марта этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

В администрации Очёрского округа сообщили о гибели в ходе российской спецоперации на территории Украины уроженца д. Киприно Олега Гилёва.

Он родился 24 ноября 1984 года. Вся его жизнь была связана с Очёрским муниципальным округом. Он получил здесь образование, работал и завёл семью.

Мужчина отправился на СВО, где был гвардии рядовым, номером расчёта мотострелкового отделения. Погиб 31 марта этого года при исполнении обязанностей.

Местные власти принесли соболезнования родителям Олега погибшего, его жене, дочери и всем близким и друзьям.

Прощание с Олегом Гилёвым пройдёт 30 мая в ДК д. Киприно (ул. Советская, 29). Отпевание начнётся в 13:00, прощание — в 13:30, а гражданская панихида — в 14:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.