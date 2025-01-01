Глава СК вновь затребовал доклад по уголовному делу в связи с нарушением прав многодетных семей в Прикамье Речь идёт о жителях микрорайона Аэропорт в Кудымкаре Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава СК России Александр Бастрыкин вновь затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав многодетных семей в Кудымкаре.

Обратившаяся в Информационный центр СК России жительница города рассказала, что более десяти лет назад многодетные семьи Кудымкара получили земельные участки в микрорайоне Аэропорт. Но землю для индивидуального жилищного строительства людям предоставили без централизованной системы водоснабжения.

Жители вынуждены набирать воду в скважинах и доставлять в канистрах. В 2023 году было вынесено судебное решение, обязавшее обеспечить семьи необходимой инженерной инфраструктурой, однако это до сих пор не сделано.

В октябре 2024 года по этому факту проводилась процессуальная проверка, а Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину возбудить уголовное дело.

«В СУ СК России по Пермскому краю возбуждалось уголовное дело. Кудымкарский городской прокурор Гайфуллин Дамир Тахирович отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Обжалование следственными органами СК России указанного решения краевому прокурору Бухтоярову Павлу Валерьевичу результатов не принесло. В региональном следственном управлении по доводам, изложенным в обращении, вновь возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.





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