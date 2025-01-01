Алина Наумова Около 25% пермяков воспринимают ремонт как медитацию Большинство же считает это стрессом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

97% пермяков хотя бы раз сталкивались с ремонтом, но, вопреки стереотипам, четверть опрошенных (25%) воспринимают его как занятие, сравнимое с медитацией. Об этом сообщили газете «Пятница» в сервисе «Авито Услуги».

62% опрошенных считают, что ремонт — это стресс и конфликты. 13% респондентов признались, что во время ремонта хотели выключить телефон и уехать в горы без связи.





Основными источниками ссор становятся выбор материалов (37%), финансовые вопросы (27%) и сроки (23%). Каждый пятый респондент спорит о том, делать ли всё своими силами, или нанимать специалистов.





54% пермяков принимают решения по ремонту совместно с партнёрами, а 12% обращаются за советом к родственникам.





Средняя продолжительность ремонта в Перми составляет 5,6 месяца, при этом 6% живут в условиях «вечного ремонта» более двух лет. Лишь 31% укладываются в запланированный бюджет, а 27% считают все расходы высокими, особенно на скрытые коммуникации и мелкие детали.

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