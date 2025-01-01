Алёна Бронникова Руководителем инспекции гостехнадзора Прикамья стал бывший силовик Ранее Владимир Козырев работал в полиции и Росгвардии Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В инспекции государственного технического надзора Прикамья назначили нового руководителя. По информации «Звезды», на эту должность выбран бывший силовик Владимир Козырев.

До трудоустройства в инспекции он работал в полиции и Росгвардии. Занимал пост заместителя начальника Управления вневедомственной охраны Перми.

Напомним, прежний руководитель организации Игорь Морозов оставил пост в связи с избранием 5 марта на должность главы Осинского округа. Депутаты местной думы поддержали его кандидатуру на место Алексея Григорьева, не участвовавшего в выборах. К исполнению своих новых обязанностей Морозов приступил 6 марта. И.о. начальника инспекции был назначен Рамиль Касимов.

На 27 мая данные в ЕГРЮЛ не изменились, информация о назначении Владимира Козырева не появилась.

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