Инспекцию гостехнадзора Прикамья возглавил Рамиль Касимов
Прежний руководитель инспекции стал главой Осинского округа
Исполняющим обязанности начальника инспекции государственного технического надзора Пермского края стал Рамиль Касимов. Данные об этом внесены в ЕГРЮЛ 18 марта.
Прежний руководитель организации Игорь Морозов оставил пост в связи с избранием 5 марта на пост главы Осинского округа. К исполнению своих новых обязанностей Морозов приступил 6 марта.
Напомним, инспекция государственного технического надзора Пермского края была образована указом губернатора № 41 от 22 июня 2012 года со штатной численностью 35 человек и с возложением на неё функций по осуществлению государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники (в первую очередь предприятий агропромышленного, лесоперерабатывающего, дорожно-строительного комплексов), а также мониторинга системы безопасности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Пермского края.
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