Инспекцию гостехнадзора Прикамья возглавил Рамиль Касимов Прежний руководитель инспекции стал главой Осинского округа Поделиться Твитнуть

Исполняющим обязанности начальника инспекции государственного технического надзора Пермского края стал Рамиль Касимов. Данные об этом внесены в ЕГРЮЛ 18 марта.

Прежний руководитель организации Игорь Морозов оставил пост в связи с избранием 5 марта на пост главы Осинского округа. К исполнению своих новых обязанностей Морозов приступил 6 марта.

Напомним, инспекция государственного технического надзора Пермского края была образована указом губернатора № 41 от 22 июня 2012 года со штатной численностью 35 человек и с возложением на неё функций по осуществлению государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники (в первую очередь предприятий агропромышленного, лесоперерабатывающего, дорожно-строительного комплексов), а также мониторинга системы безопасности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Пермского края.

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