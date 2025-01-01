Инспекцию гостехнадзора Прикамья возглавил Рамиль Касимов

Прежний руководитель инспекции стал главой Осинского округа

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пустое кресло

фото: capiton-mebel.ru

Исполняющим обязанности начальника инспекции государственного технического надзора Пермского края стал Рамиль Касимов. Данные об этом внесены в ЕГРЮЛ 18 марта.

Прежний руководитель организации Игорь Морозов оставил пост в связи с избранием 5 марта на пост главы Осинского округа. К исполнению своих новых обязанностей Морозов приступил 6 марта.

Напомним, инспекция государственного технического надзора Пермского края была образована указом губернатора № 41 от 22 июня 2012 года со штатной численностью 35 человек  и  с возложением на неё функций по осуществлению государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники (в первую очередь предприятий агропромышленного, лесоперерабатывающего, дорожно-строительного комплексов), а также мониторинга системы безопасности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Пермского края.

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