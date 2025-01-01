В Осинском округе Прикамья сменился глава Территорию возглавил Игорь Морозов Поделиться Твитнуть

На заседании думы Осинского округа 5 марта депутаты при голосовании за кандидатуру нового главы территории поддержали начальника инспекции государственного технического надзора Пермского края Игоря Морозова. Таким образом, в муниципалитете будет новый руководитель.

К исполнению своих обязанностей Морозов приступит с 6 марта, сообщает телеграм-канал «На местах».

Напомним, на пост главы Осы в финале претендовали Игорь Морозов и заместитель главы Чайковского городского округа по инфраструктуре Виталий Астафьев.

Действующий глава округа Алексей Григорьев не подавал заявку на участие в конкурсе.

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