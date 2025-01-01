В Осинском округе Прикамья определили претендентов на пост главы

За должность поборются начальник инспекции технадзора и замглавы Чайковского

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Конкурсная комиссии определилась с основными кандидатами по должность главы администрации Осинского муниципального округа Пермского края.

Оса

  Прокуратура Пермского края

Как сообщает телеграм-канал «На местах», на пост будут претендовать начальник инспекции государственного технического надзора Игорь Морозов и заместитель главы Чайковского городского округа по инфраструктуре Виталий Астафьев.

Главу местные депутаты должны избрать на заседании думы Осы, которое состоится 5 марта.

Отметим, что действующий глава округа Алексей Григорьев не подавал заявку на участие в конкурсе. 

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