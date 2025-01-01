На СВО погиб гранатомётчик из Прикамья Сергей Ильиных С ним простятся 28 мая на малой родине Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Косинского округа

В зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины погиб житель Косиного округа Сергей Ильиных. Об этом на официальной странице в соцсетях сообщили местные власти.

Сергей родился 18 июня 1999 года. С июня 2023-го проходил службу по контракту в зоне СВО в звании рядового, в должности гранатомётчика, и погиб 30 апреля этого года при выполнении задач.

Прощание с военнослужащим пройдёт 28 мая в с. Коса (ул. Советская, 10) с 10:00 до 12:00. После этого, с 12:00 до 13:00, состоится отпевание в Свято-Никольской церкви.

Кроме того, запланирован и траурный митинг, который пройдёт в тот же день в 13:00 на площади КДЦ.

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