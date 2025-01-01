Алёна Бронникова В Пермском крае в последний путь провожают участника СВО из Александровска Похороны Николая Дубовикова проходят 27 мая Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Жители Александровска 27 мая провожают в последний путь погибшего участника СВО Николая Дубовикова. Как сообщает ВЕТТА, военнослужащему было 58 лет. Администрация муниципалитета выразила на официальной странице ВКонтакте соболезнования родным и близким.

«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою», — написали в пресс-службе мэрии.

Церемония прощания с Николаем Дубовиковым проходит 27 мая. Похороны состоятся на местном кладбище Александровска.

Ранее «Новый компаньон» сообщил, что вечером 27 мая в Кишертском округе простятся с погибшим в ходе СВО Григорием Ковалёвым. Отпевание пройдёт на следующий день, 28 мая, в 14:30 в Покровском храме.

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