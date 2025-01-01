В Прикамье проводят в последний путь участника СВО Григория Ковалёва Его похоронят в середине недели Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кишертского округа

В деревне Фомичи Кишерского округа похоронят участника СВО Григория Ковалёва, который погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщили в администрации муниципалитета в соцсетях.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Ковалев Григорий Николаевич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память бойцу!», — говорится в сообщении местных властей.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 27 мая в 20:00 в д.Фомичи (ул.Новая, 3), а отпевание пройдёт на следующий день, 28 мая, в 14:30 в Покровском храме с.Усть-Кишерть.

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