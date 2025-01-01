День пограничника в Перми второй год подряд пройдёт без массового шествия Основные праздничные мероприятия пройдут на набережной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В День пограничника в Перми второй год подряд не будет массового шествия ветеранов и действующих военнослужащих пограничных войск. Об этом Союз пограничников Прикамья сообщил в соцсетях.

Руководство назвало несколько причин изменения масштаба мероприятия. В том числе, невозможность силами общественной организации перекрыть большегрузной техникой в составе более 30 единиц все перекрёстки пути движения колонны, поскольку на их аренду нужны большие средства, и невозможность проведения массового мероприятия на стадионе «Юность», где сейчас ведётся реконструкция.

Кроме того, на СВО пропал без вести ветеран Дмитрий Бирюков, который обычно перед праздником занимался вопросами обеспечения безопасности, перекрытия дорог и изменения маршрутов общественного транспорта.

«И самое главное — отсутствие новых активных пограничников, которые не только говорят, но и делают, а нынешних сил на все эти действия и средств на всё вышеперечисленное не хватает», — отметили в организации.

При этом праздничные мероприятия всё же состоятся, но в меньшем масштабе. Основные события запланированы на набережной Камы. Так, 27 мая в 19:00 состоится «Боевой расчёт» у памятника «Разорванное братство», 28 мая в 10:00 — сбор ветеранов у Речного вокзала, в 11:00 — митинг, в 11:30 — шествие колонны пограничников по набережной, а с 12:00 до 14:00 в амфитеатре пройдёт культурно-спортивная программа «Граница на замке», в рамках которой выступят лауреаты Международного патриотического фестиваля «Автомат и гитара — сила в братстве!», а также специальный участник — ветеран войны в Афганистане Алексей Мащенко из Екатеринбурга.

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