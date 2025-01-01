Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Отель Radisson в Перми оформлен в пермском стиле Ресторан Stoke при отеле представляет южноамериканскую кухню Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми 26 мая прошла торжественная презентация отеля Radisson. Как уже сообщал «Новый компаньон», отель официально откроется 2 июня, первые заезды планируются с 1 июня.

Пятизвёздочный 20-этажный отель Radisson на углу улиц Попова и Монастырской располагает 158 номерами разных категорий – от «стандарт» до «премиум», есть также президентский люкс на 18-м этаже, но он пока недоступен для бронирования: готовы для приёма гостей только номера, расположенные с пятого по восьмой этажи. Отель очень торопился открыться к началу летнего фестивального сезона, и в настоящий момент все доступные номера уже забронированы. В отдельную ценовую категорию выделены видовые комнаты с панорамными окнами, выходящими на Каму.

Пресс-служба губернатора Пермского края

Вместе с отелем откроется ресторан Stoke. Как сообщил шеф-повар Максим Русинов, меню выдержано в южноамериканском стиле: в основе – классические стейки из аргентинской говядины (в распоряжении ресторана есть собственная камера для вызревания мяса), кроме того, меню дополняют элементы перуанской морской кухни. Ресторан доступен для посещения не только клиентам отеля.

Пресс-служба губернатора Пермского края

Как подчеркнул на презентации менеджмент отеля, в дизайне, разработанном группой Four Elements, присутствуют приметы пермской идентичности. Геометрический узор на колоннах ресторана и на коврах на этажах, по мнению дизайнеров, содержит отсылки к окаменелостям пермского периода, а в номерах расположены постеры с художественными фотографиями фасадов исторических зданий Перми.

На 20-м этаже расположен спа-комплекс, в котором уже доступен для посещения тренажёрный зал. В ближайшем будущем откроется хаммам, а осенью планируется запуск 15-метрового бассейна.

Отель Radisson – часть многофункционального комплекса «Эспланада», в составе которого уже работает торговый центр iMall. В будущем между торговым центром и отелем расположится конгресс-центр на 1 тыс. мест, а рядом с отелем на ул. Монастырской – аквапарк.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.