На День города в Пермь приедут Ольга Бузова и участники Hype House Популярные блогеры проведут лекции и выступят перед зрителями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В День города, 12 июня, на эспланаде пройдёт главное событие праздника — фестиваль «Блогеры России», который объединит представителей социальных сетей. В этом году он пройдёт в Перми впервые как городе, получившем статус «Молодёжная столица России».

Как сообщается в соцсетях фестиваля, участие примут блогер и певец Константин Жуков, известный под псевдонимом Gazan, музыкальный дуэт RASA, участники творческого объединения тиктокеров Hype House Аслан Шукаша, Соня Sleepy и Катя Голышева, а также актёр и контент-продюсер Дан Подлецкий, который поделится со слушателями опытом создания контента и расскажет о своих проектах.

Хедлайнером мероприятия станет телеведущая и певица Ольга Бузова. Она выступит в лектории и на сцене.

В программу фестиваля войдут автограф-сессии, лекции от популярных блогеров, мастер-классы и выступления артистов. Подробнее о программе Дня города «Новый компаньон» писал ранее.

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