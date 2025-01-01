Власти Перми представили программу празднования Дня города Центральными площадками 12 июня станут эспланада и набережная Камы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 16 мая, под руководством мэра Перми Эдуарда Соснина состоялось заседание оргкомитета, посвящённое подготовке к торжествам по случаю Дня города и Дня России 12 июня. Администрация Перми разработала план мероприятий, охватывающий все районы города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ключевыми площадками празднования станут центральный участок городской эспланады, территория перед Театром-Театром и большой амфитеатр на набережной реки Камы.

Торжества традиционно начнутся с ночной встречи Дня города Перми в сквере имени Татищева 11 июня в 23:00. Гостей ждут интерактивные зоны, церемония вручения символических медалей и «ключа от города». В рамках «Года защитника Отечества» особенные награды будут вручены пермякам, внесшим вклад в эту сферу.

12 июня в 11:00 начнётся торжественная церемония открытия новых плит на аллее Доблести и Славы. В этом году на Аллее Славы появятся звезды в честь: Абрама Быховского, Леонида Фарбера, Ивана Бобылева, Анны Рудаковой, Георгия Воронова и Евгения Панфилова.

На площади перед Театром-Театром с полудня стартует концертная программа, разделенная на блоки. Главным событием станет фестиваль «Блогеры России», объединяющий представителей социальных сетей. Фестиваль, приуроченный ко Дню России, впервые проводится в Перми, получившей статус «Молодежная столица России». В программе — автограф-сессии, лекции от популярных блогеров, мастер-классы и выступления артистов. Также состоится флешмоб «Воздушная красота», участники которого создадут огромный российский флаг из ленточек.

С 12:30 до 21:00 на эспланаде развернётся праздничная программа с участием детских и подростковых коллективов, Пермской краевой филармонии и представителей Российского союза боевых искусств. На набережной Камы с 12:00 до 18:00 будут работать интерактивные площадки.

В ДК Солдатова в 16:00 пройдёт вручение премии Главы города в сфере культуры и искусства, а также концерт. Завершится день семиминутным салютом в 23:30, который лучше всего наблюдать с набережной.

В общей сложности запланировано более 60 мероприятий, включая спортивные соревнования, выставки, танцевальные и концертные программы, квесты, экскурсии и кинопоказы.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

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