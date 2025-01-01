В исторической части Мотовилихи в Перми одобрили строительство склада В советские годы здесь находился цех по пошиву обуви Поделиться Твитнуть

Пермское ООО «Студия М» разработало проект реконструкции склада по ул. Пролетарской, 33, построенного в 2017 году. В советские годы здесь находился цех по пошиву обуви артели «Красный обувщик».

Участок находится в границах территории объекта культурного наследия регионального значения — достопримечательного места «Посёлок Мотовилихинского завода», в границах объекта археологического наследия — достопримечательного места «Мотовилихинский медеплавильный завод, поселение». Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции.

«В квартале за линией исторической застройки ул. 1905 года в 2017 году был построен торговый склад. Для устранения несоответствий регламентов выполняется проект реконструкции, основной задачей которого являлось проектирование пристройки со стороны ул. Пролетарской, для выведения фасада на линию исторической застройки и устранения несоответствия регламента по глубине исторической застройки», — поясняется в акте, опубликованном на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

Проектная документация ООО "Студия М" / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Как отмечается в документе, в результате реконструкции будет построено одноэтажное здание, выполненное по каркасной технологии. Проектные решения не противоречат градостроительным регламентам, архитектурные решения поддерживают сложившийся облик территории, не оказывают негативного воздействия на особенности места, дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности ОКН не требуются.

При проведении работ застройщик должен уведомить работников о наличии объектов культурного наследия, а в случае обнаружения фрагментов древних предметов или сооружений необходимо приостановить работы и направить в ГИООКН заявление о находке.

Напомним, ранее в Перми было одобрено строительство ТЦ в стиле 19 века через дорогу от планируемого склада. На площадке по ул. Пролетарской, 32 строители завершили этап установки свай.

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