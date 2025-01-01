На Висиме в Перми у трамвайного кольца началось строительство ТЦ в стиле XIX века Уже завершён этап установки свай Поделиться Твитнуть

Проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В микрорайоне Висим в Перми по ул. Пролетарской, 32 началось возведение двухэтажного торгового объекта. На строительной площадке уже завершён этап установки свай. Информация на щите рядом со стройкой указывает на то, что заказчиком проекта является ООО «Евразия», получившее разрешение на строительство в ноябре 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь земельного участка, отведённого под строительство, составляет 1,4 тыс. кв. м. Участок предназначен для размещения торговых точек, магазинов и заведений общественного питания.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Евразия», основанное в 2006 году, специализируется на аренде и управлении коммерческой недвижимостью. Владельцем компании является Сергей Зиганшин, а генеральным директором — Ксения Зиганшина. Помимо «Евразии», Сергей Зиганшин владеет компаниями, занимающимися арендой и управлением нежилыми помещениями (ООО «Агротехстрой», ООО «Кросс»), оптовой торговлей техникой и оборудованием, а также совместно с Ксенией Зиганшиной — ООО «НМЗ «Стройдеталь».

О намерениях построить двухэтажный магазин на ул. Пролетарской стало известно летом прошлого года. Тогда проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, о чем сообщал «Новый компаньон». Здание будет расположено на территории объектов культурного наследия «Мотовилихинский медеплавильный завод, поселение» и «Посёлок Мотовилихинского завода». Дизайн фасадов магазина будет выполнен в эклектичном стиле, что, по мнению специалистов, гармонирует с окружающей застройкой и отражает черты провинциальной архитектуры второй половины XIX века.

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