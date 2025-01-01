Алёна Бронникова Выдано разрешение на строительство в Перми магазина в эклектичном стиле 19 века Объект возведут рядом с трамвайным кольцом на Висиме Поделиться Твитнуть

Проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Перми разрешили строительство двухэтажного магазина на Висиме, на территории, входящей в границы объектов культурного наследия «Мотовилихинский медеплавильный завод, поселение» и «Посёлок Мотовилихинского завода». Объект появится на площадке по ул. Пролетарской, 32, рядом с трамвайным кольцом.

Разрешение было выдано ООО «Евразия» 12 ноября. Информация содержится в реестре выданных в четвёртом квартале 2024 года разрешений на строительство, опубликованном на сайте краевого минимущества.

О планируемом объекте стало известно летом. В июле проект получил одобрение историко-культурной экспертизы. Фасады будущего магазина будут выполнены в эклектичном стиле, что, по словам экспертов, соответствует общей картине окружающей сохранившейся застройки территории достопримечательного места и имеет общие черты с провинциальной архитектурой второй половины 19 века.

По данным checko.ru, ООО «Евразия» было зарегистрировано в Перми в 2006 году. Компания занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 80 тыс. руб., в 2023 году выручка составила 46,9 млн руб., прибыль — 16,3 млн руб. Руководитель организации — Ксения Зиганшина, учредитель с 2022 года — Сергей Зиганшин. Оба являются соучредителями ООО «НМЗ Стройдеталь». Зиганшин также владеет ООО «Кросс» и ООО «Агротехстрой» по аренде нежилой недвижимости. Все организации зарегистрированы в Перми.

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