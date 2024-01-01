Алёна Бронникова В Мотовилихинском районе Перми построят двухэтажный магазин в эклектичном стиле 19 века Здание попадает в зону объекта культурного наследия Поделиться Твитнуть

Проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Перми на территории Мотовилихинского района планируется построить двухэтажный магазин. Согласно опубликованной на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) проектной документации, под его размещение рассматривается площадка у трамвайного кольца на Висиме, по ул. Пролетарской, 32.

Площадь земельного участка — 1,4 тыс. кв. м. Вид разрешённого использования — многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах. Планируемое здание попадает в границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Мотовилихинский медеплавильный завод, поселение» и ОКН достопримечательного места «Посёлок Мотовилихинского завода».

Фасады магазина будут выполнены в эклектичном стиле, элементы оштукатурены и окрашены контрастно основному полю стен.

«Архитектурное решение, применённое в проекте, соответствует общей картине окружающей застройки территории достопримечательного места, имеет общие черты с провинциальной архитектурой второй половины 19 века, характерной для сохранившейся исторической застройки достопримечательного места», — сообщается в проекте.

Согласно представленной информации, в 19 веке квартал был застроен "обывательским строением». Позже на проектируемом участке было запланировано возведение номенклатурно-партийного здания. Для реализации этого проекта в 1970-1990 годах здесь выполнили подъём уровня земли правого берега Ивы и заведение её в трубу от ул. 1905 года до Камы. Таким образом, культурные напластования 18-19 веков были уничтожены землеустроительными работами.

Эксперты отмечают, что в связи с этим при устройстве фундамента утраты ценных культурных напластований не произойдёт. Тем не менее, для предотвращения повреждения культурных слоёв необходимо включить сведения об ОКН в проект производства работ, уведомить работников о выполнении необходимых мероприятий по его сохранению, работы производить строго в границах отведённого земельного участка. Также в случае обнаружения археологических предметов приостановить работы и направить предметы в госинспекцию по охране ОКН Пермского края.

Заказчик проекта — ООО «Евразия», исполнитель — ООО «Гильдия археологов».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в историческом центре Перми планируется построить одноэтажный общественно-деловой центр. Экспертиза выдала положительное заключение «Альфа-групп» на возведение здания в границах территорий ОКН — достопримечательного места «Губернский центр» и объекта археологического наследия — достопримечательного места «Егошихинский медеплавильный завод, поселение».

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