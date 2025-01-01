Алёна Бронникова Годовая инфляция в Пермском крае в апреле снизилась до 10,28% Региональный показатель до сих пор превышает общероссийский Поделиться Твитнуть

Центробанк

В апреле 2025 года уровень годовой инфляции в Пермском крае снизился на 0,17 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 10,28%. Региональный показатель по-прежнему превышает общероссийский (10,23%). Цены, по данным Росстата, выросли на 0,25% к марту. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

После укрепления рубля цены на непродовольственные товары показали незначительное снижение, за год они выросли меньше, чем цены на продукты питания и услуги в целом. Предложение ряда продуктов питания сокращалось, затраты производителей росли. На рост цен также повлияла индексация тарифов пассажирского транспорта.

Центробанк

«С исключением сезонности темпы роста цен в апреле были немного выше, чем в марте. Спрос на большинство товаров и услуг по-прежнему опережал предложение. Это позволило производителям и поставщикам продолжить переносить возросшие издержки в конечные цены. Индексация тарифов пассажирского транспорта в регионе дополнительно усилила давление на цены», — отмечают эксперты.

Среди продовольственных товаров наиболее заметный рост за год наблюдался на масло и жиры (+27,16%) и сыр (+25,99%). За месяц — на рыбопродукты (+1,9%) и кондитерские изделия (+1,79%). Сладости пользуются высоким потребительским спросом, затраты производителей на упаковку и логистику растут, растут и издержки на сырьё в странах-поставщиках какао-бобов из-за низкого урожая. Яйца продолжают дешеветь: за год снижение составило -21,54%, за месяц -9,45%. Причина заключается в продолжении роста их производства и предложения.

Центробанк

В непродовольственном сегменте сильнее всего снизились цены на импортные товары. Охлаждение спроса и укрепление рубля сказалось на снижении стоимости дорогостоящей техники, легковых автомобилей. Подорожало газомоторное и дизельное топливо, строительные материалы и медицинские товары.

В апреле отмечался значительный рост цен на услуги пассажирского транспорта, частично причиной стала ежегодная индексация тарифов (+15,05% за год и 3,49% за месяц). Подорожали услуги организаций культуры, в том числе из-за роста затрат на содержание помещений и оплату труда (+18,86% и +1,67% соответственно). Услуги в сфере зарубежного туризма на отдельных направлениях подешевели, однако, например в Турцию, напротив, выросли.

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