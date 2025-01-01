Годовая инфляция в Пермском крае выросла до 10,45% Если исключить сезонные колебания, то рост цен в марте был менее интенсивным, чем в феврале Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в марте 2025 года, согласно информации Росстата, зафиксирован рост потребительских цен на 0,46% по сравнению с предыдущим месяцем. Инфляция в годовом выражении увеличилась до 10,45%, превысив общероссийский показатель в 10,34%.

Наибольший скачок цен в марте наблюдался в сфере услуг. Продукты питания также продемонстрировали рост за отчётный период. Из-за уменьшения доступности некоторых видов продовольствия и увеличения издержек производителей годовой рост цен на продовольственные товары опередил общий рост потребительской корзины. Укрепление национальной валюты привело к незначительному снижению цен на непродовольственные товары в марте, однако их годовой рост оказался меньше, чем у продуктов и услуг.

Если исключить сезонные колебания, то рост цен в марте был менее интенсивным, чем в феврале. Спрос на многие товары и услуги продолжал превышать предложение. Параллельно укрепление рубля способствовало снижению стоимости ряда импортных товаров, что несколько сдержало ценовое давление со стороны повышенного спроса.

Центральный Банк России продолжит мониторинг устойчивости замедления инфляции в стране. Текущий уровень годовой инфляции всё ещё значительно превышает целевой показатель. Задача Банка России — вернуть инфляцию к 4% к 2026 году, что потребует более умеренного роста спроса и поддержания высоких процентных ставок по кредитам и депозитам в течение продолжительного времени.

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