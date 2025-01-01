В мэрии призвали горожан не подходить близко к пермскому «Счастью не за горами» В администрации заявили, что затопленный арт-объект может представлять опасность Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

В администрации Ленинского района Перми попросили горожан и гостей столицы регионе не подходить близко к затопленному арт-объекту «Счастье не за горами», который находится напротив Речного вокзала и не туда пускать детей.

По словам чиновников, это нужно, «чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить безопасность».

Напомним, уровень воды на участке набережной Камы около Речного вокзала сильно поднялся после 9 мая. Доступ к популярному арт-объекту отрезанным, а причалы, которые находятся рядом, оказались подтопленными ещё сильнее.

Тем не менее, пермяки и гости города начали активно публиковать в сосцетях фото и видео затопленного арт-объекта. Кто-то даже устраивал заплывы к пермскому «Счастью».

По состоянию на 26 мая вода уже начала отступать, а постепенно уровень Камы в этой части набережной снижается.

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