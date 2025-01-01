Путь к пермскому «Счастью не за горами» преградила вода Арт-объект вновь может оказаться затоплен Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

На участке набережной Камы около Речного вокзала Перми вновь поднялся уровень воды, и теперь доступ к популярному арт-объекту «Счастье не за горами» отрезан. Вода уже подобралась к самим буквам арт-объекта, при этом табличка с указанием авторства уже ушла под воду.

Причалы, которые находятся рядом, подтоплены ещё сильнее.

В ГУ МЧС России по региону ранее заявили, что метеорологическая обстановка по прогнозу должна быть в пределах нормы, что станет определяющим для характера паводка.

По словам руководителя Камского бассейнового водного управления Александра Михайлова, затопления арт-объекта «Счастье не за горами» в этом году не ожидается. Однако позднее были озвучены сценарии, при которых надпись всё же может уйти под воду.

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