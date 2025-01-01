Алина Наумова Началось подтопление пермской набережной у арт-объекта «Счастье не за горами» Доступ к нему пока открыт Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

Пермскую набережную у арт-объекта «Счастье не за горами» слегка подтопило в результате повышения уровня воды в Каме.

Вода пересекла границы причала и затопила часть набережной, однако уровень затопления пока остаётся относительно невысоким. Самого арт-объекта «Счастье не за горами» вода пока не достигла. Доступ на набережную по-прежнему открыт.





Напомним , на пресс-конференции в ГУ МЧС России по Пермскому краю подробно рассказали, какая паводковая ситуация ожидается в регионе в этом году. Евгений Пищальников из Пермского центра по гидрометеорологии заявил о быстром наступлении весны, метеорологическая обстановка по прогнозу должна быть в пределах нормы, что станет определяющими для характера паводка.





Александр Михайлов, руководитель Камского бассейнового водного управления, заявил о стабильной обстановке и подчеркнул, что затопления арт-объекта «Счастье не за горами» в этом году не ожидается. Однако позднее были озвучены сценарии, при которых надпись всё же может уйти под воду.

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