В МЧС предсказали затопление семи населённых пунктов Пермского края Точность прогноза составляет примерно 80% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пресс-конференции в ГУ МЧС России по Пермскому краю подробно рассказали, какая паводковая ситуация ожидается в регионе в этом году.

По словам Евгения Пищальникова из Пермского центра по гидрометеорологии, прогнозируется быстрое наступление весны, при этом экстремальных явлений во время половодья не ожидается. Ситуация должна развиваться по сценарию прошлых лет. Метеорологическая обстановка в пределах нормы. Погодные условия в апреле станут определяющими для характера паводка. Температура и количество осадков в течение месяца окажут значительное влияние на окончательные прогнозы.

Александр Михайлов, руководитель Камского бассейнового водного управления, заявил, что на данный момент обстановка стабильная и не требует немедленных действий. Продолжается работа по предотвращению и минимизации негативных последствий паводка. Затопления арт-объекта «Счастье не за горами» в этом году не ожидается.

На основе предварительных данных Пермского ЦГМС и Камского БВУ, а также статистики за последние 9 лет, ГУ МЧС России по Пермскому краю подготовило долгосрочный прогноз чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним таянием снега. Его точность составляет примерно 80%.

Вероятнее всего, развитие паводковой ситуации может привести к затоплению некоторых участков дорог и семи поселений, расположенных в шести муниципалитетах. В частности, под угрозой находятся Кудымкар из-за реки Иньва, село Карагай из-за реки Обва, село Козьмодемьянск из-за Язьвы, село Моховое из-за Бабки, посёлок Ласьва из-за реки Ласьва, деревня Качка из-за реки Качка и посёлок Бобровка из-за Усьвы.

Предполагается, что реки начнут вскрываться с начала апреля в южных районах региона и в начале мая в северных и горных областях.

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем, сформирована группировка сил и средств, включающая 9784 человека и 2016 единиц техники, задействованных в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края.

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