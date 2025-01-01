Алёна Бронникова Участие в пермском полумарафоне «ЗаБег РФ» приняли 6000 человек Мероприятие прошло 25 мая Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой Пермского полумарафона "ЗаБег РФ"

В пермском полумарафоне «ЗаБег РФ» 25 мая участие приняли 6 тыс. детей и взрослых из 22 регионов РФ, Казахстана и Беларуси. Самому младшему был всего один год, самому старшему — 88 лет.

Дистанции традиционно проходили через центр города, мимо знаковых мест, вдоль набережной Камы и по главным улицам. Участники стартовали от эспланады. На выбор были предложены маршруты длиной 21 км, 10 км, ПСБ 5 км, 1 км, а также эстафета 21 км, 300 м для детей и 5 км северной ходьбы. Самым популярным стал маршрут на 5 км — его выбрали 2500 человек.

Победителями дистанции на 21 км стали Александр Шардаков среди мужчин и Лилия Салахутдинова среди женщин, дистанции на 10 км — Дэниел Чугайнов и Валентина Галимова, на дистанции ПСБ 5 км — Эдуард Унгифук и Ольга Варакса, на дистанции 1 км — Александр Ковалёв и Кристина Лопаева, в эстафете — беговой клуб RunTrain.

В корпоративном турнире победителями стали «Лига ПЦБК» как самая спортивная корпорация (110 участников), «СИБУР-Химпром» — как самая выносливая команда (в общей сложности участники пробежали 773 км), «ЕвроХим» — как самая быстрая команда, НПП ТИК — как самая яркая.

В школьном турнире самой спортивной командой стал Лицей № 4 (587 детей), самой выносливой — Пермское Суворовское военнное училище (участники пробежали 75 км), самой яркой — команда детской школы бега Runkids.

Напомним, для проведения полумарафона в Перми 25 мая движение транспорта было закрыто на центральных улицах. Некоторые маршруты общественного транспорта были временно скорректированы.

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