В Перми 25 мая изменятся маршруты движения общественного транспорта Поделиться Твитнуть

В связи с проведением общероссийского забега «ЗаБег.РФ» 25 мая, в Перми схема движения некоторых маршрутов городского общественного транспорта в центральной части города претерпит изменения, сообщили в дептрансе.

Так, с 00:50 до 18:00 автобусы №7 и 41 будут разворачиваться на ул. Попова.

Маршруты №10, 14, 33, 50, 60 и 81 будут объезжать закрытый участок по улицам Екатерининская, Луначарского и Попова.

Автобус №72 будет выполнять разворот, не доезжая до ЦУМа, через ул. Попова.

Автобусы №4 и №7 будут курсировать по ул. Революции вместо ул. Ленина.

Кроме того, с 07:00 до 15:00 вводятся временные корректировки для маршрутов:

Автобусы №3 и №71 будут следовать до ул. Екатерининской и разворачиваться через улицы Газеты Звезда и Пушкина.

Маршрут №51 временно сокращен до остановки ПНИПУ.

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