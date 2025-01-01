В Перми выделили участок для строительства теннисного парка Его возведут в Камской долине на улице Спешилова Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, выделен участок под строительство нового теннисного парка, который будет называться «Спешилов». Его построят в Ленинском районе краевой столицы на ул. Спешилова, напротив здания № 51 по ул. Маршала Жукова.

Площадь участка, на котором планируется возвести парк, составляет 10 780 кв. м.

В апреле этого года проект строительства теннисного парка включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Срок реализации проекта — до 2028 года.

Напомним, на прошлой неделе на заседании краевого Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата инвестиционному проекту ООО «Спортивная инфраструктура» был присвоен статус приоритетного. Компания планирует возвести современный теннисный центр в м/р Садовом в Перми, на ул. Звонарёва. Строительство планируется завершить тоже до конца 2028 года.

Согласно проекту, на этом участке создадут спорткомплекс с тремя теннисными кортами общей площадью около 2 тыс. кв. м, включающий административные и подсобные помещения, а также все необходимые удобства, включая пункт проката инвентаря и кафе.

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