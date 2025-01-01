Елена Бардукова
Аграрии Пермского края обсудили реализацию концепции «От поля до полки»
Диалог продолжится на «Прикамском Агрофесте»
Одним из событий форума «Дни пермского бизнеса—2025» стала панельная дискуссия, посвящённая концепции «От поля до полки». Её организаторами выступили министерство агропромышленного комплекса Прикамья и ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса».
В формате диалога аграрии региона совместно с представителями науки, бизнеса и общественных организаций обсудили формирование цепочки от производства сырья до выпуска готовой, конкурентоспособной сельхозпродукции с экспортным потенциалом.
Как подчеркнула в своём выступлении министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова, концепция «От поля до полки» становится ключевым драйвером развития отрасли, позволяя, прежде всего, обеспечить заказами даже небольшие хозяйства с помощью их включённости в кооперационные цепочки.
«В рамках национальной цели по росту объёма производства сельхозпродукции к 2030 году, поставленной Президентом РФ, и задач в сфере развития агропромышленного комплекса, обозначенных главой региона, министерство должно максимально способствовать тому, чтобы в крае осталось больше «переделов» продукции, чтобы наши аграрии не просто обеспечивали жителей Прикамья продовольствием, а выходили на внешние рынки», — акцентировала внимание Анна Быкова.
В ходе дискуссии руководитель Государственной инспекции труда в Пермском крае Олег Украинский рассказал о снижении нагрузки на сельхозпроизводителей путём внедрения в их деятельность цифровых инструментов Роструда. Также он сообщил, на что руководителям предприятий следует обратить внимание при оформлении трудовых отношений с сезонными работниками.
Кроме того, в режиме живого общения участники мероприятий обсудили возможность беспрепятственного пути продукции от фермера до потребителя, прямое влияние соблюдения трудового законодательства на производительность труда, сокращение потерь и повышение доверия покупателей с помощью внедрения цифровых решений в технологии и логистику. Отдельно стороны поговорили о брендинге и экспорте — результате системного подхода к продвижению продукции сельхозтоваропроизводителей Пермского края.
Диалог в рамках концепции «От поля до полки» будет продолжен в рамках выставки-форума «Прикамский Агрофест», который состоится 17-18 июля 2025 года.
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