Елена Бардукова Аграрии Пермского края обсудили реализацию концепции «От поля до полки» Диалог продолжится на «Прикамском Агрофесте» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

Одним из событий форума «Дни пермского бизнеса—2025» стала панельная дискуссия, посвящённая концепции «От поля до полки». Её организаторами выступили министерство агропромышленного комплекса Прикамья и ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса».

В формате диалога аграрии региона совместно с представителями науки, бизнеса и общественных организаций обсудили формирование цепочки от производства сырья до выпуска готовой, конкурентоспособной сельхозпродукции с экспортным потенциалом.

Как подчеркнула в своём выступлении министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова, концепция «От поля до полки» становится ключевым драйвером развития отрасли, позволяя, прежде всего, обеспечить заказами даже небольшие хозяйства с помощью их включённости в кооперационные цепочки.

«В рамках национальной цели по росту объёма производства сельхозпродукции к 2030 году, поставленной Президентом РФ, и задач в сфере развития агропромышленного комплекса, обозначенных главой региона, министерство должно максимально способствовать тому, чтобы в крае осталось больше «переделов» продукции, чтобы наши аграрии не просто обеспечивали жителей Прикамья продовольствием, а выходили на внешние рынки», — акцентировала внимание Анна Быкова.

В ходе дискуссии руководитель Государственной инспекции труда в Пермском крае Олег Украинский рассказал о снижении нагрузки на сельхозпроизводителей путём внедрения в их деятельность цифровых инструментов Роструда. Также он сообщил, на что руководителям предприятий следует обратить внимание при оформлении трудовых отношений с сезонными работниками.

Кроме того, в режиме живого общения участники мероприятий обсудили возможность беспрепятственного пути продукции от фермера до потребителя, прямое влияние соблюдения трудового законодательства на производительность труда, сокращение потерь и повышение доверия покупателей с помощью внедрения цифровых решений в технологии и логистику. Отдельно стороны поговорили о брендинге и экспорте — результате системного подхода к продвижению продукции сельхозтоваропроизводителей Пермского края.

Диалог в рамках концепции «От поля до полки» будет продолжен в рамках выставки-форума «Прикамский Агрофест», который состоится 17-18 июля 2025 года.

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